Составить 5 словочетаний и просклонять их по всем падежам

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Составить 5 словочетаний и просклонять их по всем падежам
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И.п-котик какой? красивый,лебедь какой? белый,белочка какая? пушистая,ёлка какая? нарядная,книга какая? интересная. Р.п-котика какого? красивого,лебедя какого? белого,белочки какой? пушистой,ёлки какой? нарядной,книги какой? интересной. Д.п-котику какому? красивому,лебедю какому?белому,белочке какой?пушистой,елке какой? нарядной,книге какой? интересной. В.п-котика какого? красивого,лебедя какого? белого,белочку какую? пушистую,ёлку какую? нарядную,книгу какую? интересную. Т.п-котиком каким? красивым,лебедем каким? белым,белочкой какой? пушистой,елкой какой?нарядной,книгой какой? интересной. П.п-о котике каком? красивом,о лебеди каком? белом,о белочке какой? пушистой,об елке какой? нарядной,о книге какой? интересной.
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