Most of the farmland in England is in the southeast перевод
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Most of the farmland in England is in the southeast перевод
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Большая часть сельскохозяйственных угодий находится в юго-востоке Англии
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