Most of the farmland in England is in the southeast перевод

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Most of the farmland in England is in the southeast перевод
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Автор: Гость
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Гость:
Большая часть сельскохозяйственных угодий находится в юго-востоке Англии
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