Часы каждые 3 часа отстают на 2 минуты. в 9 часов вечера было установлено точное вре??. на сколько минут будут отставать часы в 6 часов утра?

Математика

Часы каждые 3 часа отстают на 2 минуты. в 9 часов вечера было установлено точное вре??. на сколько минут будут отставать часы в 6 часов утра?

Автор: Гость