Часы каждые 3 часа отстают на 2 минуты. в 9 часов вечера было установлено точное вре??. на сколько минут будут отставать часы в 6 часов утра?

Математика
Часы каждые 3 часа отстают на 2 минуты. в 9 часов вечера было установлено точное вре??. на сколько минут будут отставать часы в 6 часов утра?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всутках 24 часа, до 6 утра прошло 9ч, значит: 24-21+6=9 ч  9:3х2=6 мин Ответ: часы отстанут на 6 минут с того момента как установят точное время.
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