Человеческий голосовой аппарат является музыкальным инструментом где источнико?? музыки звука служат упругие мышечные связки Что является резонатором
Биология
Человеческий голосовой аппарат является музыкальным инструментом где источнико?? музыки звука служат упругие мышечные связки Что является резонатором
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Естественные полости- ротовая, носовая, гайморова, легкие и тд. и кости скелета. и гортань
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