Человеческий голосовой аппарат тоже может быть музыкальным инструментом где ист??чником звука является упругие мышечные связки. а что является резонатором?
Биология
Человеческий голосовой аппарат тоже может быть музыкальным инструментом где ист??чником звука является упругие мышечные связки. а что является резонатором?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У человека две группы резонаторов. Верхние резонаторы это носовая и ротовая полости, черепная коробка.Нижняя группа резонаторов это грудная полость,трахея,глотка.
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