Человеческий голосовой аппарат тоже может быть музыкальным инструментом где ист??чником звука является упругие мышечные связки. а что является резонатором?

Биология

Человеческий голосовой аппарат тоже может быть музыкальным инструментом где ист??чником звука является упругие мышечные связки. а что является резонатором?

Автор: Гость