Таблица на тему : великие просветители в Еарлпе . Просветители. Страна. Основные идеи

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Великие Просветители: Джон Локк (1632 - 1704, Англия) - создал учение о естественных, природных правах человека: жизнь свободу и собственность. Говорил о разделении исполнительно и законодательной властей. Шарль Луи Монтескье (1689 - 1755, Франция) - изложил политические взгляды Просвещения в книге "О духе законов". Развил учения Локка о разделении властей. Вольтер (1694 - 1778, Франция) - основоположник "Вольтерьянства" - свободомыслия и вольнодумства. Жан - Жак Руссо (1712 - 1778, Франция) - учение о том, что власть принадлежит всему народу. Адам Смит (1723 - 1790, Англия) - Выступал за свободу торговли землей. Утверждал, что главным источником богатства является труд.