Лодка проплыла(там верх обрезан)

Гость: Гость:

V(л)=8 км/час , V(теч)=2 км/час Расстояние = S км. Время, затраченное на прохождение пути, по течению = x часов, а против течения = y часов. x+y=8 (час) ⇒ y=8-x S=(8+2)·x=(8-2)y 10x=6y 10x=6(8-x) 10x=48-6x 16x=48 x=3 (час) S=10·3=30 (км) всё расстояние = 2S=60 (км). Ответ: 3 часа и 60 км.