Лодка проплыла(там верх обрезан)

Алгебра
Лодка проплыла(там верх обрезан)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V(л)=8 км/час  ,  V(теч)=2 км/час Расстояние = S км. Время, затраченное на прохождение пути, по течению = x часов, а против течения = y часов. x+y=8 (час)  ⇒   y=8-x S=(8+2)·x=(8-2)y      10x=6y      10x=6(8-x)      10x=48-6x      16x=48         x=3 (час)         S=10·3=30 (км)   всё расстояние = 2S=60 (км).  Ответ:  3 часа и 60 км.
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