Помогите пожалуйста . график скорости ( задание 19 на фото)
Физика
Помогите пожалуйста . график скорости ( задание 19 на фото)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S1=v1*t1=300m S2=v2*t2=700m S3=v3*t3=1000m S=S1+S2+S3=2000m=2км
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