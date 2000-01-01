Помогите пожалуйста . график скорости ( задание 19 на фото)

Физика
Помогите пожалуйста . график скорости ( задание 19 на фото)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S1=v1*t1=300m S2=v2*t2=700m S3=v3*t3=1000m S=S1+S2+S3=2000m=2км
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