Спишити исправив ошипки катя сидит дома она смотритв окно дети лепят из снега кук??у выпал снегсаша и коля чистят каток весело работать ребятам
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Спишити исправив ошипки катя сидит дома она смотритв окно дети лепят из снега кук??у выпал снегсаша и коля чистят каток весело работать ребятам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Катя сидит дома. Она смотрит, в окно. Дети лепят из снега куклу.Выпал снег. Саша и Коля чистят каток. Весело работать ребятам!
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