Попробуйте сочинить собственную балладу в духе произведений В.А Жуковского.

Гость: Гость:

ГОРНАЯ ЦАРЕВНА I. В горы поехал как-то весной Юноша страстный и молодой. Высокие горы, закатом маня, Блестели в сиянии дня. И озеро синей–пресиней воды, И изумрудные льды. II. Вот солнце сокрылось за дальней горой, Накрыло путника тьмой. И звезды блестели над головой, Туманности вились рекой. И слышится голос в звенящей тиши, Поет, затихает в дали. III. “Дворец тут хрустальный есть у меня, Сверкает, хоть нету огня. В нем шпили и башни все изо льда, Не тают они никогда. Путник случайный заглянет туда, Найдет он совсем без труда: Фрукты заморские, сладости, мёд, Эскимо и фруктовый лёд. Играет там музыка ночью и днём, Танцуют красавицы в нём.” IV. Так сладко, заманчиво голос тот пел, И путник не утерпел. Пошел по тропе, освещенной луной, Туда, где пел голос ночной. V. Прошло много лет с этой давней поры, Как юношу встретили льды. Живёт он средь блеска хрустальных дворцов, Искристых причудливых льдов. Но холоден стал он к красотам земным, Для звуков рояля – глухим. Лишён он страстей и тепла навсегда – Сердце его состоит изо льда.