В чем главное отличие клетки бактерии от клетки животного или растения? Пожалуйста побыстрее!!!

Биология
В чем главное отличие клетки бактерии от клетки животного или растения? Пожалуйста побыстрее!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главное отличие-автономное существование. клетка бактерии-самостоятельное существо, клетка животного-часть его организма (или ткани).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
К плоским червям присуще А)паренхима Б)анальное отверстие В)кровеносная систе??а Г)радиальная симметрия
Ответить
Русский язык
ЧТО ТАКОЕ ПУШИЦА???????
Ответить
Математика
Найти область определения функции.
Ответить
Окружающий мир
Разнообразие растений
Ответить
Литература
Сочинение За что я осуждаю Троекурова. Из романа "Дубровский"
Ответить