В чем главное отличие клетки бактерии от клетки животного или растения? Пожалуйста побыстрее!!!
Биология
В чем главное отличие клетки бактерии от клетки животного или растения? Пожалуйста побыстрее!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главное отличие-автономное существование. клетка бактерии-самостоятельное существо, клетка животного-часть его организма (или ткани).
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