ЧТО ТАКОЕ ПУШИЦА???????

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ЧТО ТАКОЕ ПУШИЦА???????
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пуши́ца, устар. Пухонос[2](лат. Erióphorum) — род цветковых растений семейства Осоковые. Многолетние корневищные травы￼, широко распространённые в Северном полушарии, растут преимущественно на болотах и других увлажнённых местах￼. Род включает около 30 видов видов￼, около половины из них встречается на территории бывшего СССР. По весне растения этого рода, особенно Пушица влагалищная, играют важную роль в качестве пищевых растений для всех травоядных животных тундры￼.
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