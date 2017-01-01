Решите уравнения на множестве Z x+70= -100 3*x=81 x:(-8)= -20 3x+72=0 Решите по деиствйям пож??луйста
Математика
Решите уравнения на множестве Z x+70= -100 3*x=81 x:(-8)= -20 3x+72=0 Решите по деиствйям пож??луйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X=-170 x=27 x=160 x=-24
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