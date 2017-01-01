Помогите пожалуйста мне нужно написать сочинение на тему как я готовлюсь к зиме, но я не знаю что написать будте добры помогите.

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Самое холодное время года - Зима, пора метелей и жгучих морозов. Одновременно, зимадля большинства является любимой порой года. Ведь зима - это время веселья и праздников, люди встречают долгожданный Новый год, Рождество, Старый Новый год, день защитника Отечества и день Святого Валентина. Зима несет радость в наши дома.Больше всех ждут зиму дети. После хмурой осени их ждет много развлечений - кататься на санках, коньках и на лыжах, игры в снежки, слепить снеговика.Зима - чудесная пора года, обвораживает своей красотой и пейзажами. Снежный покров слепит, отражая солнечный свет, играя и переливаясь, словно миллионы бриллиантов. А вечером, когда солнце погружается за горизонт, все вокруг переливается множеством красок.Солнце уже зашло, и по небосводу не торопясь плывет месяц. Снег вновь заблестел серебряным светом. Звезды по очереди загораются на ясном ночном небе. Оглянувшись вокруг, захватывает дух и поражаешься красоте зимней природы. Будто находишься взимней сказке. Каждая пора прекрасна и неповторима по-своему, но все же для меня -зима - самое любимое время года...