Составить уравнение параболы с осью симметрии, параллельной оси Оу, если парабола проходит через точку М (2;0) и имеет вершину А (-2;4).

Математика
Составить уравнение параболы с осью симметрии, параллельной оси Оу, если парабола проходит через точку М (2;0) и имеет вершину А (-2;4).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общее уравнение параболы: у = ax2 + bx+c подставляем М: 0=4а+2b+c координаты вершины: х0= -b/2a= -2 b/2a=2 b=4a у0=4a-2b+c=4 подставляем b=4a 0=4a+2(4a)+c = 12a+c 4=4a-8a+c = -4a+c далее решаем систему уравнений
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