Постройте прямые, заданные уравнениями : х=-4, у=2; у=х-5, у=10/3-2/3х
Математика
Постройте прямые, заданные уравнениями : х=-4, у=2; у=х-5, у=10/3-2/3х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
. чертишь координатную плоскость 1. параллельно у через х = --4 2. параллельно х через у= 2 3. через точки х=0, у= -5, х=5, у=0 4. через точки х= 0, у = 10/3, х = 1, у = 8/3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
1.В понятие Новый Свет входит: а) Европа; б) Евразия; в) Африка; г) Антарктида; 2.На к??ком материке две Части Света: а) Америка; б) Африка; ...
Английский язык
В каких предложениях есть инфинитивный оборот? 1. They are said to be responsible for everything. 2. He is likely to pass all examinations. ...
Математика
Даны вершины треугольника ABC найти уравнение стороны ab 2 уравнение высоты Ch 3 уравнение медианы am 4 точку n пересечения медианы am и высо...