Даны вершины треугольника ABC найти уравнение стороны ab 2 уравнение высоты Ch 3 уравнение медианы am 4 точку n пересечения медианы am и высоты Ch 5 уравнение прямой, проходящей через вершину C параллельно стороне ab 6 рас...

Математика

Даны вершины треугольника ABC найти уравнение стороны ab 2 уравнение высоты Ch 3 уравнение медианы am 4 точку n пересечения медианы am и высоты Ch 5 уравнение прямой, проходящей через вершину C параллельно стороне ab 6 расстояние от точки c до прямой ab Координаты вершин : A(-1;-4) B(9;6); C(-5;4)

