Помогите только со словом снег.

Гость: Гость:

1. [снек] произносим снег -пишем 2. лексическое значение - осадки в виде кристалликов льда однокоренные слова: снежок, снежинка, снежный, снегопад, снеговик и др. 3. синонимы: пушинки, хлопья 4. сочетаемость: белый, мокрый, сильный, холодный, мягкий, пушистый, первый и др. 5. пословица: Зима без снега - лето без хлеба. загадка: Бел, да не сахар, нет ног, а идет 6. предложение: Белый снег пушистый в воздухе кружится и на землю тихо падает, ложится. (И. Суриков)