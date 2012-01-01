Найди в тексте юридические ошибки и исправь их. Даю 30 баллов.
Обществознание
Найди в тексте юридические ошибки и исправь их. Даю 30 баллов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Парламент в РФ 2 - палатный.Россия федеративное государство,но не унитарное.У нас есть области, но нет такого субъекта как губерния.Президент избирается прямым тайным всеобщим голосованием, но не парламентом.С 2012 года президентский срок 6 лет.Крым и Севастополь вошли в состав РФ в2014 году.
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