Решите уравнения на множестве Z x+70= -100 3*x=81 x:(-8)= -20 3x+72=0

Математика
Решите уравнения на множестве Z x+70= -100 3*x=81 x:(-8)= -20 3x+72=0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)х=-100-70   х=30 2)х=81/3     х=27 3)х=-20*(-8)    х=160 4)3х=-72  х=-72/3 х=-24
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