Решите уравнения на множестве Z x+70= -100 3*x=81 x:(-8)= -20 3x+72=0
Математика
Решите уравнения на множестве Z x+70= -100 3*x=81 x:(-8)= -20 3x+72=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)х=-100-70 х=30 2)х=81/3 х=27 3)х=-20*(-8) х=160 4)3х=-72 х=-72/3 х=-24
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