Творческий вопрос. Есть такие, кто пишет стихи? Дайте пару советов, как правильно писать современные стихи. Буду очень благодарна))
Литература
Творческий вопрос. Есть такие, кто пишет стихи? Дайте пару советов, как правильно писать современные стихи. Буду очень благодарна))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо внимательно задуматься о чём писать. Всё надо записать на черновике про что происходило или про что-то другое. Откорректируй на черновике и записывай на чистовик!!!
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