X^2+(sqrt3(под корнем только 3)-2)х-2sqrt3=0 Срочно!
Алгебра
X^2+(sqrt3(под корнем только 3)-2)х-2sqrt3=0 Срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X²+(√3 -2)x-2√3=0 x1+x2=2-√3 U x1*x2=-2√3 x1=2 U x2=-√3
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