Що таке проблема твору???
Українська література
Що таке проблема твору???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Це то що письменник хотів донести, показати, сказати цім твором, чому хотів навчити, іншими словами
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