Эссе на тему " Казахстан в годы революции"

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Казахские аулы не участвовали в событиях, которые происходили в центральных городах. Но многие знали что до начало революции в городах были организованы тайные общества. Революционные деятельности М.В.Фрунзе и В.В.Куйбышева продолжались в Казахстане. Поводом к революционным выступлениям в Российской империи послужили события «кровавого воскресенья» 9 января 1905 г., когда царские войска расстреляли мирное шествие петербургских рабочих с петицией к царю. Весть о событиях в Петербурге достигла Казахстана. В феврале 1905 г. в ряде населенных пунктов — Туркестане, Перовске, Шалкаре и других — состоялись выступления трудящихся в знак протеста против расправы над демонстрантами. Под воздействием выступлений рабочих Петербурга, Москвы и других городов России в Казахстане стали нарастать революционные настроения среди рабочих, все активнее распространявшиеся на жителей казахского аула и переселенческой деревни. В мае 1905 г. прошли политические митинги в Верном, Кустанае и Перовске. М. Дулатов был одним из активных участников в митинге Каракаралы. Стачечные комитеты были созданы на Успенском руднике, в Уральске, Кустанае, Перовске, Верном. 18–19 октября прошли массовые политические стачки в Оренбурге; 25 октября политическая демонстрация в Омске; 16–28 ноября забастовка почтово-телеграфных служащих в Семипалатинске. К революционным выступлениям рабочих, крестьян, шаруа присоединились солдаты. 6–7 ноября протест против антинародных действий выразили солдаты Западно-Сибирского полка, а 21 ноября солдаты Жаркентского гарнизона. Самым крупным выступлением казахских и русских рабочих стала забастовка на Успенском руднике, где было занято более 300 рабочих, в том числе 265 казахов. Руководил забастовкой «Русско-киргизский союз против капитала». Ее поддержали рабочие Караганды. Всего в ней приняли участие 360 человек. 6 декабря 1905 г. рабочие составили петицию, в которой содержались требования повышения заработной платы, улучшения условии труда и быта, отстранение чинивших произвол служащих. 10 декабря некоторые из их требований были частично удовлетворены, забастовка пошла на убыль, продолжалась она 12 дней, после чего ее подавили, а организаторов арестовали. Роль национальной интеллигенции в освободительной борьбе. Деятельность А. Букейханова, А. Байтурсынова, М. Дулатова и других. Причиной поражение революции была: число казахских рабочих было мало, расположение казахских аулов далеко от центра событии и нехватка опыта.