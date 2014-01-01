Подскажите пожалуйста актуальность олимпийских игр

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С древних лет олимпийские игры были главным спортивным событием всех времен и народов. В дни проведения олимпиад на всей земле воцарялось согласие и примирение. Войны прекращались и все сильные и достойные люди соревновались в честной борьбе за звание лучшего. Официально первые Олимпийские игры состоялись в 776 году до н. э. в небольшом греческом городе, расположенном на юге Греции - Олимпии. Состязания в Олимпии проводились задолго до того, как стали общегреческим спортивным праздником. Греки придавали Играм огромное значение, недаром от даты 776 г. до н. э. они вели свое летоисчисление. Во время Игр объявлялся "священный мир": прекращались войны, и вчерашние враги мирно соревновались за право называться самыми быстрыми, ловкими и сильными. Развитие физической культуры и спорта становится сегодня важным социальным фактором в жизни современной России. Привлечение широких масс населения к занятиям физической кульутрой, а также успехи на международных соревнованиях являются доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, ее военной и политической мощи. Огромное значение в политическом, экономическом, международном аспектах имеет решение МОК о проведении в России зимних Олимпийских игр 2014 г.