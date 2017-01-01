Выписать из любого произведения 4-5 предложений со словами на правила кас кос Ска??ите название произведения и автора
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Выписать из любого произведения 4-5 предложений со словами на правила кас кос Ска??ите название произведения и автора
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я касаюсь руками,этот человек был неприкосновенный,я хотел прикоснуться к дворовой кошке,прикоснуться ко сну
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