Помогите с этими номерами! Спасибо заранее!
Математика
Помогите с этими номерами! Спасибо заранее!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)7х=6,3 2).-9х=-1 3)-х=-0,8-4,2 х=0,9. х=0,1. х=-5 4)-х=-13,5-16,2 -х= -29,7 х= 29,7
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