Полный синтаксический разбор предложения: Лишь тот достоин светлого будущего, к??о свято чтит прошлое, гордится героической историей своего народа и все делает для того, чтобы современное было не менее славное, чтобы уписалося...
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Полный синтаксический разбор предложения: Лишь тот достоин светлого будущего, к??о свято чтит прошлое, гордится героической историей своего народа и все делает для того, чтобы современное было не менее славное, чтобы уписалося оно золотыми страницами на скрижалях истории.
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Гость:
Думаю правильно, по русскому все хорошо у меня.
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