Полный синтаксический разбор предложения: Лишь тот достоин светлого будущего, к??о свято чтит прошлое, гордится героической историей своего народа и все делает для того, чтобы современное было не менее славное, чтобы уписалося...

Русский язык

Полный синтаксический разбор предложения: Лишь тот достоин светлого будущего, к??о свято чтит прошлое, гордится героической историей своего народа и все делает для того, чтобы современное было не менее славное, чтобы уписалося оно золотыми страницами на скрижалях истории.

Автор: Гость