Четвёртый крестовой поход участники

История
Четвёртый крестовой поход участники
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Папа иннокентий3 и крестоносцы  где-то так
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