Два математических маятника с периодами колебании 6 и 5 с соответсвенно одновреме??но начинают колебания в одинаковых фазах. Через какое наименьшее время их углы отклонения и направления движения снова будут одинаковыми ?

Физика

Два математических маятника с периодами колебании 6 и 5 с соответсвенно одновреме??но начинают колебания в одинаковых фазах. Через какое наименьшее время их углы отклонения и направления движения снова будут одинаковыми ?

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