Даны числа: 2,89; -√18; √36; 0,24681012...; Определите, какие из них иррациональные

Математика
Даны числа: 2,89; -√18; √36; 0,24681012...; Определите, какие из них иррациональные
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-√18 не является рациональным,поскольку его нельзя представить в виде дроби и 0.24810... не является рациональным. 2,89= √36=6=
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