В 1 кубическом метре воздуха содержится 8.73 и 35.54 моль азота .сколько молекул того и другого газа ,во сколько раз азота больше чем кислорода в воздухе

Химия

В 1 кубическом метре воздуха содержится 8.73 и 35.54 моль азота .сколько молекул того и другого газа ,во сколько раз азота больше чем кислорода в воздухе

Автор: Гость