В 1 кубическом метре воздуха содержится 8.73 и 35.54 моль азота .сколько молекул того и другого газа ,во сколько раз азота больше чем кислорода в воздухе
Химия
В 1 кубическом метре воздуха содержится 8.73 и 35.54 моль азота .сколько молекул того и другого газа ,во сколько раз азота больше чем кислорода в воздухе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
52.5546 молекул кислорода 213.9508 молекул азота в 4 раза
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