Человек, давший обет всецелого посвящения своей жизни богу , удалившийся от светс??ого общества

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Человек, давший обет всецелого посвящения своей жизни богу , удалившийся от светс??ого общества
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Гость:
Монах --------------------------
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