Найдите значение выражения если: d,-d =14; - 45; 87;- 209
Математика
Найдите значение выражения если: d,-d =14; - 45; 87;- 209
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)d= -14 2)d= 45 3)d= -87 4)d= 209
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