Человек, который постоянно извиняется. Как кратко его назвать?
Литература
Человек, который постоянно извиняется. Как кратко его назвать?
Ответ(ы):
Гость:
Этого человека можно назвать деструктивным
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