Чем армия Валенштайна отличалась от армии…

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Чем армия Валенштайна отличалась от армии…
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Армия Валенштайна недисциплинированная грабят всех подряд. Армия Густава-Адольфа дисциплинированные сдержаннее никого не грабят.
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