2^2x-5lt;32 решите пожалуйста.
Алгебра
2^2x-5lt;32 решите пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2^(2x-5)<2^5 2x-5<5 2x<10 x<5 x∈(-∞;5)
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