Разрежь фигуру на 2 равные части! Желательно фото! 16б. с меня! ПОД БУКВОЙ З!!
Геометрия
Разрежь фигуру на 2 равные части! Желательно фото! 16б. с меня! ПОД БУКВОЙ З!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот,если посчитать все клеточки и половинки ,то получится поровну
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