Сообщение по истории древнего мира про 16 параграф 5 класс
История
Сообщение по истории древнего мира про 16 параграф 5 класс
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Гость:
Ветхий завет. Пасли стада. Библия - книги (с греч.) Иосиф и его братья. Родоначальники евреев Авраам, Исаак и Иаков. Моисеев Выводит евреев из Египта Первый человек Адам (происхождение прочитай на стр. 79 В синей рамочке) Адаму и Еве приходилось много трудиться, ради детей.
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