Текс Осень найдите пожалуйста безударная гласная проверяемая ударением:Осенью. Приближается зима. Заметно сократился день. Воздух плохо прогревается и не сохраняет тепла. Ночи становятся долгими и тёмными и часто заставляют др...

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Текс Осень найдите пожалуйста безударная гласная проверяемая ударением:Осенью. Приближается зима. Заметно сократился день. Воздух плохо прогревается и не сохраняет тепла. Ночи становятся долгими и тёмными и часто заставляют дрожать от холода. Уже не распахнёшь окно и не насладишься вечерней свежестью и запахом цветов. Весь день низко висят тяжёлые тучи и грозят дождём или мокрым снегом. Они поглощают лучи солнца и не дают им освещать и согревать землю. Отдалённые предметы то теряются в тумане, то пропадают за сеткой дождя. Кроны деревьев тяжелы от влаги. Резкий ветер сотрясает их и срывает листву. Мокрые листья летят по воздуху и облепляют дорожки в саду. Всем холодно и тоскливо поздней осенью.

Автор: Гость