Текс Осень найдите пожалуйста безударная гласная проверяемая ударением:Осенью. Приближается зима. Заметно сократился день. Воздух плохо прогревается и не сохраняет тепла. Ночи становятся долгими и тёмными и часто заставляют др...
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Текс Осень найдите пожалуйста безударная гласная проверяемая ударением:Осенью. Приближается зима. Заметно сократился день. Воздух плохо прогревается и не сохраняет тепла. Ночи становятся долгими и тёмными и часто заставляют дрожать от холода. Уже не распахнёшь окно и не насладишься вечерней свежестью и запахом цветов. Весь день низко висят тяжёлые тучи и грозят дождём или мокрым снегом. Они поглощают лучи солнца и не дают им освещать и согревать землю. Отдалённые предметы то теряются в тумане, то пропадают за сеткой дождя. Кроны деревьев тяжелы от влаги. Резкий ветер сотрясает их и срывает листву. Мокрые листья летят по воздуху и облепляют дорожки в саду. Всем холодно и тоскливо поздней осенью.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приближается - близко, зима - зимы, сократился - краткий, прогревается - греть, сохраняет - сохранность, заставляют - заставить, холода - холодный, распахнёшь - распахивать, окно - окна, насладишься - услада, вечерней - вечер, запахом - запахло, цветов - цвет, висят - виснет, тяжелые - тяжесть, грозят - угроза, дождем - дождь, поглощают - глотка, лучи - луч, дают - дать, освещать - свет, согревать - греть, отдаленные - даль, теряются - потеря, пропадают - пропажа, дождя - дождь, деревьев - дерево, тяжелы - тяжесть, сотрясает - тряска, листва - лист, летят - полёт, облепляют - лепка, саду - сад, холодно - холодный. Вроде бы всё!
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