Сижу на подоконнике я в мамином платке. Пробился лучик тоненький а небе вдалеке... ??емнота уже не та, посветлела темнота. Розовое зарево вдруг берёзы. 1 Подчеркните главные члены предложения.

Русский язык

Сижу на подоконнике я в мамином платке. Пробился лучик тоненький а небе вдалеке... ??емнота уже не та, посветлела темнота. Розовое зарево вдруг берёзы. 1 Подчеркните главные члены предложения.

Автор: Гость