Сижу на подоконнике я в мамином платке. Пробился лучик тоненький а небе вдалеке... ??емнота уже не та, посветлела темнота. Розовое зарево вдруг берёзы. 1 Подчеркните главные члены предложения.

Русский язык
Сижу на подоконнике я в мамином платке. Пробился лучик тоненький а небе вдалеке... ??емнота уже не та, посветлела темнота. Розовое зарево вдруг берёзы. 1 Подчеркните главные члены предложения.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я -- подлежащее, сижу -- сказуемое. Лучик -- подлежащее, пробился -- сказуемое. Темнота -- подлежащее, не та -- сказуемое, посветлела -- сказуемое. Зарево -- подлежащее.
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