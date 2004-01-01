Что такое :аграрный строй?Капитализм?Соперничество?Фермер?HELP ME PLEASE!✨✨

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Государственный аграрный университет Армении образовательных учреждений - Армянского сельскохозяйственного и Ереванского зоотехническо-ветеринарного институтов, в результате чего в столице Армении городе Ереване был открыт Государственный аграрный университет Армении (бывшая Армянская сельскохозяйственная академия). Данный университет в, настоящее время является, является крупным научно-образовательным центром республики.Сегодня в ГАУА действуют 6 факультетов:Агрономический факультет, Факультет пищевых технологий, Экономический факультет, Факультет ветеринарной медицины и зоотехнии,Факультет механизации сельского хозяйства и транспортных перевозок, Факультет гидромелиорации, Факультет землеустройства и земельного кадастра. В структуру вуза также входят: магистратура, аспирантура, департамент агробизнеса (армяно-американский учебный центр), департамент заочного обучения, центр непрерывного обучения, повышения квалификации, дополнительного образования и стратегического планирования, базовый и региональный лицеи и государственный сельскохозяйственный колледж. В 2004 году открыты филиалы ГАУА в городе Сисиане и Ванадзоре.