Докажите что значение выражения (2c²-3c)+1.8-c²-(c²-3c-2.2) не зависит от значения входящей в него переменной
Алгебра
Докажите что значение выражения (2c²-3c)+1.8-c²-(c²-3c-2.2) не зависит от значения входящей в него переменной
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2c²-3c)+1.8-c²-(c²-3c-2.2)= =2c²-3c+1.8-c²-c²+3c+2.2= =(2с^2-2с^2)+(3с-3с)+(2,2+1,8)= =(0)+(0)+(4)=4 мы видем что все переменные сократились
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Человек стоит на движущемся эскалаторе. Укажите систему отсчета,относительно которой он покоится и систему отсчета,относительно которой он совершае...
Русский язык