Докажите что значение выражения (2c²-3c)+1.8-c²-(c²-3c-2.2) не зависит от значения входящей в него переменной

Алгебра

Докажите что значение выражения (2c²-3c)+1.8-c²-(c²-3c-2.2) не зависит от значения входящей в него переменной

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