Помогите пожалуйста срочно составить словарные слова на букву В 6 предложения

Русский язык
Помогите пожалуйста срочно составить словарные слова на букву В 6 предложения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Венгерский велосипедист выйграл восьмой выйгрыш 
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