Помогите решить {5x+6y=4 {3x+5y=1

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Выражаем x из первого уравнения x =(4-6y)/5 Подставляем полученный x во второе уравнения 3/5 * (4-6y) +5y = 1 Находим y 2.4 -3.6y +5y = 1 1.4y = 1 - 2.4 1.4y = -1.4 y = -1 Подставляем найденный y в выраженный x x= (4-6*(-1))/5 = (4+6)/5 = 10/5 = 2 Ответ x = 2 y =-1