Морфолонический разбор слова ПОКАРИВШАЯ

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Морфолонический разбор слова ПОКАРИВШАЯ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начальная форма: ПОКОРИВШИЙ Часть речи: Причастие (полное) Грамматика: Именительный падеж, единственное число, мужской род, действительный залог, прошедшее время, переходный, совершенный вид.
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