Крестьянин использовал для полива огорода 5 часть бочки воды. Сколько приблизительно ведер воды пошло на полив? Сколько приблизительно литров воды пошло на полив? P.S. 1 ведро=12л 1 бочка=40 ведер очень нужна краткая запись...

Математика

Крестьянин использовал для полива огорода 5 часть бочки воды. Сколько приблизительно ведер воды пошло на полив? Сколько приблизительно литров воды пошло на полив? P.S. 1 ведро=12л 1 бочка=40 ведер очень нужна краткая запись к этой задаче.

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