Крестьянин использовал для полива огорода 5 часть бочки воды. Сколько приблизительно ведер воды пошло на полив? Сколько приблизительно литров воды пошло на полив? P.S. 1 ведро=12л 1 бочка=40 ведер очень нужна краткая запись...
Математика
Крестьянин использовал для полива огорода 5 часть бочки воды. Сколько приблизительно ведер воды пошло на полив? Сколько приблизительно литров воды пошло на полив? P.S. 1 ведро=12л 1 бочка=40 ведер очень нужна краткая запись к этой задаче.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р=(12+40)*2=104 S=12*40=180
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Напиши соответствующие заглавные буквы к транскрипционным знаком [ei] --- [s] -- [i] -- [ d3 ] -- [ r ] -- [ f]
Алгебра