Напиши соответствующие заглавные буквы к транскрипционным знаком [ei] --- [s] -- [i] -- [ d3 ] -- [ r ] -- [ f]
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Напиши соответствующие заглавные буквы к транскрипционным знаком [ei] --- [s] -- [i] -- [ d3 ] -- [ r ] -- [ f]
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