ПОМОГИТЕ!Решить неравенство: 1) 1/3х(х+1) ≤ (х-1)² 2)1/3х - 4/9 ≥ х(х-1) 3)2х-2,5 gt; х(х-1)
Алгебра
ПОМОГИТЕ!Решить неравенство: 1) 1/3х(х+1) ≤ (х-1)² 2)1/3х - 4/9 ≥ х(х-1) 3)2х-2,5 gt; х(х-1)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1/3х(х+1) ≤ (х-1)² 1/3*x(x+1)-(x-1)(x+1)≤0 (x-1)*(1/3*x-x-1)≤0 (x-1)(2/3*x+1)≥0 x=1 x=-1,5 x∈(-∞;-1,5] U [1;∞) 2)1/3х - 4/9 ≥ х(х-1) x²-x-1/3*x+4/9≤0 x²-4/3*x+4/9≤0 9x²-12x+4≤0 (3x-2)²≤0 3x=2 x=2/3 3)2х-2,5 > х(х-1) x²-x-2x+2,5<0 x²-3x+2,5<0 D=9-10=-1<0 нет решения
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