Выберите правильные ответы :) Каждая клетка растений и животных имеет три главны?? части: 1. Цитоплазму 2. Ядро 3. Наружную мембрану 4. Хлоропласты 5. Лизосому 6. Митохондрии
Биология
Выберите правильные ответы :) Каждая клетка растений и животных имеет три главны?? части: 1. Цитоплазму 2. Ядро 3. Наружную мембрану 4. Хлоропласты 5. Лизосому 6. Митохондрии
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Гость:
1,2,5 Я ПО ЦИФРАМИ НАПИСАЛА !
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