Выберите правильные ответы :) Каждая клетка растений и животных имеет три главны?? части: 1. Цитоплазму 2. Ядро 3. Наружную мембрану 4. Хлоропласты 5. Лизосому 6. Митохондрии

Биология

Выберите правильные ответы :) Каждая клетка растений и животных имеет три главны?? части: 1. Цитоплазму 2. Ядро 3. Наружную мембрану 4. Хлоропласты 5. Лизосому 6. Митохондрии

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